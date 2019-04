Gourmet réception se développe

Artisan traiteur spécialisé dans l’événementiel, Gourmet Réception ne cesse de se développer depuis sa création en 2001. Aujourd’hui, l’entreprise compte 39 collaborateurs et séduit une clientèle prestigieuse grâce à son savoir-faire et son expérience. À son lancement en 2001, les fondateurs et dirigeants de Gourmet Réception, Stéphane et Caroline Cabuzel, n’étaient que deux. Aujourd’hui, l’entreprise […]