3e appel à projet de BRIE PICARDIE MÉCÉNAT ET SOLIDARITÉ

Dans le cadre de l’appel à projet 2019 de CA Brie Picardie Mécénat et Solidarité, le thème identifié est celui de la “Valorisation du patrimoine et création d’emplois”. Cet appel à projet s’adresse à la fois aux associations comme aux établissements publics (écoles, universités, hôpitaux), collectivités locales et fondations implantées dans la Somme, l’Oise et […]