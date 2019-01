CAMINANDO ON LINE, UNE APPROCHE GLOBALE DE LA FORMATION

Il y a 17 ans, Marie-Ange Debackere amorçait un virage professionnel en quittant l’univers du développement informatique pour celui du développement professionnel des salariés et demandeurs d’emploi. En 2013, elle crée sa propre structure à Beauvais : Caminando on line, qui accompagne entreprises et salariés via des séances de coaching, des séminaires, bilans de compétences, […]