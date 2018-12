PRÉSENTATION DE FRENCH IMPACT

Le haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale est venu présenter le label French Impact à la Condition publique de Roubaix, fin octobre. Christophe Itier en a profité pour vanter le dynamisme de la région en matière d’économie sociale et solidaire. « L’Économie sociale et solidaire (ESS) représente 10% du PIB. Pourtant, […]