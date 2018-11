LE SYNDICAT MIXTE BAIE DE SOMME – GRAND LITTORAL PICARD REMPORTE UN PRIX IMBP 2018

Les lauréats 2018 du prix Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage (IMBP) ont été désignés par dix membres d’un jury présidé par Jean-Pierre Thibault, inspecteur général de l’Administration du développement durable au Conseil général de l’environnement et du développement durable, et composé de représentants des secteurs publics et privés dans le domaine des infrastructures […]