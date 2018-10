L’APPEL À PROJETS ATEC EST LANCÉ

La Direccte et la CCI Littoral ont organisé une réunion d’information sur le lancement de l’appel à projets Action territoriale emploi et compétences (Atec) Littoral Hauts-de-France à la pépinière des Énergies renouvelables à OustMarest. Présentation et exemples de projets accompagnés. Afin de répondre aux enjeux de compétitivité et d’anticipation des mutations économiques, l’État – à […]