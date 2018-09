« UNE AMBITION MÈNE PLUS LOIN QU’UNE DÉMARCHE CONSERVATRICE »

Docteur en physique des matériaux et diplômée de HEC, Chantal Neri est engagée dans l’innovation depuis plus de 20 ans. Business développeuse, elle partage son temps entre la France et la Californie. Elle vient de publier un ouvrage pratique, synthèse de ses différents constats sur les freins et accélérateurs potentiels du développement stratégique des entreprises […]