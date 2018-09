LE PHMA S’APPRÊTE À FÊTER SES 25 ANS

Le Pôle hydraulique et mécanique d’Albert (PHMA), créé à l’initiative d’industriels locaux, fête ses 25 ans. La partie aéronautique de l’organisme s’est ouverte depuis un an et demi à l’ensemble des acteurs de ce secteur au niveau des Hauts-de-France. Créé en 1993 par des industriels spécialistes de l’hydraulique, de la mécanique et de l’aéronautique et […]