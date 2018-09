AGORA : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES ASSOCIATIONS D’AMIENS MÉTROPOLE

Cette année, le salon des associations d’Amiens Métropole se tiendra samedi 8 septembre de 10 heures à 18 heures en centre-ville d’Amiens, à la Maison de la culture, au Coliseum et à l’Espace Dewailly. Plus de 300 associations réunies autour du thème 2018 « Mixité, plus d’idées » présenteront leurs activités sur scène, dans les rues et […]