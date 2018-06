LES SITES WEB, MARKETPLACES ET RÉSEAUX SOCIAUX S’INSTALLENT

Selon une récente étude de l’Insee, deux tiers des entreprises de dix salariés ou plus possèdent un site Internet en 2017. Et plus de 41% d’entre elles sont présentes sur les réseaux sociaux, soit deux fois plus qu’en 2013. Entre 2013 et 2017, le taux de sociétés disposant d’un site Web s’établit à 67%. Un […]