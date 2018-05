MAGESSA, DES MASSAGES POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ AU TRAVAIL

Depuis quelques années, les entreprises s’intéressent de plus en plus au bien-être de leurs salariés, et mettent en place des démarches visant à améliorer les conditions de travail. Anne Cabuzel a fondé Magessa afin d’introduire en milieu professionnel des séances de massage Amma Assis, et des ateliers collectifs d’automassage Do-In. Des techniques issues des médecines […]