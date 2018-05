LA CRÉATIVITÉ DANS TOUS SES ÉTATS

À Camon, près d’Amiens, une jeune designer mêle artisanat, design-produit industriel, graphisme et packaging. Quand savoir-faire et imagination n’ont plus de limites. Après un BTS à l’Institut supérieur Couleur-image-design de l’université de Toulouse, et une licence Emballage industriel et packaging à l’IUT d’Evreux, Céline Pruvot se lance rapidement dans l’aventure de l’entreprenariat. Elle ouvre en […]