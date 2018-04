OVERCHEM EST EN PLEIN ESSOR

Depuis 1983, l’entreprise familiale Overchem est installée à Villers-Carbonnel, non loin de Péronne. Sa progression est impressionnante, son chiffre d’affaires a augmenté de 23% en 2017. Jérôme et Fabrice Rolland, père et fils, dirigent l’entreprise Overchem. Elle fabrique des poudres ignifugeantes entrant dans les matières plastiques. Ce composant est utilisé dans les compteurs et cordons […]