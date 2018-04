LES CLEFS DE LA RÉUSSITE POUR UNE CESSION D’ENTREPRISE

Anticipation et accompagnement ont été les deux mots clés de l’événement organisé par la FFB Nord-Pas-de-Calais avec KPMG, BTP Banque et SMA pour les acteurs du BTP de la région. « Transmettre une entreprise, c’est passer le flambeau, cela nécessite anticipation et accompagnement. Être entrepreneur, c’est une passion. Alors, quand on cède une entreprise, on […]