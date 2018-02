UN ACCOMPAGNEMENT INTENSIF ET PERSONNALISÉ DE FORMATION ET D’ACCÈS À L’EMPLOI

Dans le cadre de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, les 445 missions locales présentes sur l’ensemble du territoire national exercent une mission de service public de proximité. Elles travaillent étroitement avec Pôle emploi et s’appuient sur des dispositifs mis en place par l’État et les collectivités territoriales. Depuis plus […]