Réseau Entreprendre Picardie récompense huit lauréats en 2017

Depuis sa création en 2002, le réseau a soutenu 161 nouveaux chefs d’entreprises et a créé ou sauvegardé 1 300 emplois dans l’Aisne, l’Oise et la Somme. 125 chefs d’entreprises employant plus de 8 000 collaborateurs sont aujourd’hui membres de l’association et donnent du temps bénévolement à l’accompagnement. La Moon Factory a accueilli la soirée […]