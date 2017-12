MONNAIES VIRTUELLES: LE BITCOIN, UN ACTIF SPÉCULATIF !

Le bitcoin, monnaie virtuelle et non régulée, séduit de plus en plus d’utilisateurs dans le monde. Mais l’évolution de son cours démontre qu’il s’apparente avant tout à un actif spéculatif… Le bitcoin a été créé en 2009 par l’informaticien Satoshi Nakamoto et se présente comme un système de paiement décentralisé, en ce sens qu’il ne […]