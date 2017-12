MAX’S SE RÉINVENTE

Depuis quelques mois, les salons de coiffure Max’s et Chic et Choc font peau neuve. Rénovations, produits au nom de la marque picarde et services sur mesure, de quoi se démarquer toujours plus. « Pour les fêtes, tout sera prêt », se réjouit Hélène, l’une des coiffeuses du salon Max’s de la rue des trois […]