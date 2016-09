Une plate-forme interactive pour simplifier la vie des parents et des nounous

C’est en observant le quotidien de son épouse, assistante maternelle, que Jean-Louis Puyssegur, chef d’entreprise expert dans les solutions technologiques, a eu l’idée de créer IzyBout’chou : un site web permettant de gérer l’accueil des tout-petits de A à Z. Avec lui, c’est promis, plus de conflit à la fin du mois…

Si vous êtes parent, il y a peu de chances que vous ayez échappé au parcours du combattant qui consiste à trouver l’assistante maternelle disponible, sympa et pas trop loin de chez vous et à s’atteler au cassetête de la gestion de ce mode de garde qui fait de vous… un employeur. Car comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, plus d’un million de parents deviennent du jour au lendemain, et souvent à leur insu, les dirigeants d’une TPE pas comme les autres. Or, ce mode de prise en charge des tout-petits plébiscité par les Français recèle son pesant de tracas administratifs pouvant vite devenir une source de discorde avec la personne qui veille sur leur progéniture… C’est en s’inspirant des problématiques bien concrètes rencontrées par son épouse Méroline, assistante maternelle depuis 2008, que Jean-Louis Puyssegur a eu l’idée de créer le site IzyBout’chou. « Sa conception a été mon tout premier projet », confie cet ancien directeur technique de 44 ans, devenu chef d’entreprise en 2012 en créant Mobysolve.4U. Mise sur les rails en juillet 2013, sa plate-forme interactive propose un pilotage en douceur de la gestion de ce mode de garde. Toutes les situations sont abordées et chacun a son espace dédié. Présenté par Jean-Louis Puyssegur comme une « solution sur mesure tout en un, antistress », IzyBout’chou permet de réaliser et d’éditer en ligne un contrat de travail, un bulletin de salaire, de planifier les congés, de calculer l’abattement fiscal des parents ou encore de gérer les horaires et l’accueil de l’enfant via un tableau de bord personnalisé.

Un simulateur de salaire Pour une navigation optimisée, IzyBout’chou est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. « Le site se compose d’une partie administrative pour laquelle j’ai fait appel à un juriste et à des syndicats, et d’une partie opérationnelle concernant l’accueil de l’enfant », complète le créateur du site. Preuve en main, la feuille de paie éditée par le site semble d’une rigueur à toute épreuve : heures mensualisées, heures majorées, CSG, sécurité sociale, retraite complémentaire, assurance chômage, retenues, salaire net imposable, montant net à payer… Bref, les parents peuvent dormir sans crainte que l’Urssaf ne vienne troubler leur sommeil. Constamment réactualisé pour coller aux nouvelles lois et indices (exemple : éligibilité et calcul de la prime d’activité), IzyBout’chou vient de s’enrichir d’un nouvel outil digital en accès gratuit : un simulateur de salaire. « Les parents peuvent voir ce que va leur coûter une assistante maternelle. Ce simulateur génère beaucoup de trafic. Bien référencé sur Internet, il compte environ 3 500 utilisateurs », précise Jean-Louis Puyssegur. Le coût de ce facilitateur de vie pour parents adeptes du mode nounous reste raisonnable : après un essai gratuit de deux mois, l’abonnement pratique des tarifs dégressifs selon la durée (jusqu’à 2,75 euros par mois). Alors, pourquoi s’en priver ?