Une experte de taille au sein d’Expert RH

Laurence Petit-Dessaint, coach et dirigeante amiénoise, s’associe à Expert RH pour y apporter toutes ses compétences en matière de ressources humaines. Pour marquer cette union, le premier Salon du bien-être en entreprise est lancé le jeudi 1er juin à Amiens.

L’Amiénoise Laurence PetitDessaint arrive chez Expert RH afin de proposer un concept novateur de solution globale RH aux entreprises. Et pour promouvoir cette approche, elle organise avec Christine Débureaux, présidente d’Expert RH, le premier Salon du bien-être en entreprise le 1er juin dans leurs locaux, avenue du 14-Juillet à Amiens. Une édition inédite localement et au cours de laquelle plusieurs entreprises des Hauts-de-France viendront également témoigner, lors de deux tables rondes, à propos de leurs avancées en la matière. « Nous étions très identifiés paie, gestion électronique des documents et formation. Désormais, nous le serons aussi pour les questions de ressources humaines et toute la gamme d’actions autour des ressources humaines que Laurence Petit-Dessaint connaît et développe », avance la présidente d’Expert RH, partenaire depuis 2010 des entreprises picardes pour leurs besoins dans leur gestion quotidienne de la formation, de documents et de la paie.

Laurence Petit-Dessaint, coach d’entreprise et fondatrice de l’Institut de la réussite, rejoint donc une équipe de 23 collaborateurs, dont 15 spécialistes des ressources humaines, service dédié aux prestations de sous-traitance de la paie avec plus de 7 000 paies produites ou infogérées par mois.

Miser sur le capital humain

Cette ancienne assistante sociale a occupé divers postes de manager et de direction avant de devenir coach d’entreprise. Après avoir créé l’Institut de la réussite, elle garde un pied sur le terrain et un regard aiguisé sur le monde de l’entreprise. Sa conception de la réussite s’appuie sur un subtil équilibre des éléments constitutifs de la vie : sociale, économique, familiale, relationnelle, affective. Aujourd’hui, son expertise est plus que jamais d’actualité, les ressources humaines devenant un véritable outil de développement des compétences personnelles et professionnelles, un réel accélérateur de changement. « Le salarié devient un ego salarié qui est à la recherche d’une qualité de vie au travail. Nous l’y aidons. Les comportements humains ne cessent de bouger tout le temps. Cela suppose aussi des managers qui soient à la fois dans une relation de proximité et de manager. À nous de les guider en ce sens. Tout cela est très subtil », ajoute Laurence PetitDessaint qui, en intégrant Expert RH, envisage de mettre en avant le capital humain comme une ressource à part entière qui déborde sur l’économique. « Plus la motivation du salarié est grande, plus il est efficace et plus l’entreprise progresse », résume la spécialiste qui propose aux PME, TPE et grands groupes toute une palette d’outils inédits.