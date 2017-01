Une centrale d’achats pour les PME

Première centrale d’achats à destination des PME en Picardie, Activ gestion propose d’optimiser les achats hors production de ses clients et d’améliorer la rentabilité des ses clients.

J’ai la passion des achats », annonce Thierry Tison, dirigeant fondateur d’Activ gestion. Avec une expérience d’une vingtaine d’années dans le monde des achats, l’entrepreneur a acquis une solide expérience dans ce domaine, notamment en tant que directeur des achats Europe pour un important groupe informatique belge. En 2013, il fonde Activ gestion en se basant sur un constat. « Les PME et TPE n’ont pas accès aux mêmes conditions d’achat que les grandes entreprises à cause de volumes plus faibles. En passant par une centrale d’achats, ces sociétés peuvent réaliser de substantielles économies », explique Thierry Tison. Alors que les frais généraux peuvent représenter jusqu’à 25% du chiffre d’affaires, Activ gestion propose de diminuer les frais hors production de 30%, permettant d’accroître le résultat de 5%. Les fournitures de bureau, la téléphonie ou encore l’informatique s’affichent comme le second poste de dépense des entreprises. Bien souvent, les chefs d’entreprises ne savent pas quantifier précisément le coût des frais généraux. Dans un premier temps, Thierry Tison réalise un audit gratuit des charges sur un trimestre en épluchant les factures, puis propose des solutions avec les postes sur lesquels il est possible de réaliser des économies. Une méthode qui rencontre son succès, notamment auprès des professions libérales, des artisans et des TPE grâce au bouche à oreille : « 180 clients me font confiance et ont contracté un abonnement annuel avec Activ gestion. Ils représentent un millier de salariés au total », ajoute le dirigeant.

La mutualisation des achats

Activ gestion a installé ses locaux à Saint-Quentin et démarche les entreprises de la région : « Je veux conserver une certaine proximité avec mes clients. » Activ gestion a noué des contrats avec des partenaires en fournitures de bureaux, consommables, informatiques et téléphonie et leur apporte du volume d’affaires, ce qui lui permet de négocier des tarifs d’achat préférentiels. « J’affiche les mêmes conditions d’achat que les grands groupes », annonce Thierry Tison. Toutefois, Activ gestion n’est pas un intermédiaire entre ses clients et les fournisseurs, la société ne refacture pas ou rarement les achats de consommables aux entreprises. « Ma clientèle achète directement auprès des grossistes en passant par un compte client à leur nom et rattaché à Activ gestion pour bénéficier des conditions avantageuses », précise Thierry Tison. L’entrepreneur développe une seconde activité pour accompagner, cette fois, les entreprises dans leurs investissements. « Il s’agit de les aider à faire le meilleur choix comme lors du renouvellement du parc automobile ou du remplacement du matériel informatique. »