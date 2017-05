Un village pour artisans à Camon

Axiparc réalise sur la commune de Camon, près d’Amiens, une résidence pour les artisans et PME. Situé sur la ZAC de la Blanche Tâche, ce village d’artisans devrait sortir de terre d’ici à octobre 2017 pour une livraison en mars prochain.

La commercialisation vient juste de démarrer pour les vingt lots du village d’artisans sur l’extension de la ZA de la Blanche Tâche de Camon, positionnés sur la parcelle 19 de 7 788 m². De 40 à 400 m2 , les locaux à louer sont totalement modulaires et livrés clés en mains. Ils permettent d’accueillir les ateliers, bureaux et showrooms des entreprises désireuses de s’y installer. « Par exemple, sur un module de base il est possible d’installer ses bureaux en mezzanine et sa partie production sur les 150 m2 au sol. Avec le cabinet d’architecte Dedryver nous avons voulu des modules immédiatement opérationnels et qui répondent aux dernières réglementations thermiques (RT 2012). En regroupant plusieurs lots, on adapte à la surface nécessaire », explique Pierre Trannois, de la société Axiparc qui porte ce projet immobilier. « Les artisans sont généralement mal logés dans des locaux vétustes, situés au cœur des zones résidentielles. Certains sont logés dans des usines recyclées non fonctionnelles, des loyers à bas coût mais des coûts d’exploitations élevés. Ils ont besoin d’outils adaptés à leurs activités. 60 % des demandes de locaux professionnels portent sur des surfaces de 75 à 300 m² », résume Pierre Trannois.

Des locaux évolutifs et accessibles

Avec ces locaux étudiés avec soin en fonction des besoins des entreprises, il reste juste à souscrire les abonnements téléphone et électricité pour être opérationnel. Des locaux également évolutifs pour être personnalisés à chaque activité, en fonction des besoins de chacun. « Si vous avez besoin d’un showroom, vous remplacez la porte sectionnelle par une vitrine. Si vous manquez de surface, vous prolongez la mezzanine jusqu’à doubler la surface au sol. Nos produits sont parfaits pour des PME de moins de dix salariés, avec des prix accessibles, environ 1 800 euros mensuels », ajoute le promoteur immobilier qui développe également ce concept à Tergnier, Noyon, et Senlis. « J’ai participé l’an passé au Simi, Salon de l’immobilier d’entreprise et mon stand n’a pas désempli. Mon produit répond parfaitement à la demande du marché. Dernièrement, c’est la ville d’Albert qui a pris contact », souligne-t-il. Du côté de Camon, la ZAC de la Blanche Tâche est dédiée prioritairement à l’accueil d’activités artisanales, industrielles ou de bureaux. 70 entreprises sont déjà implantées pour près de 1 200 emplois. Avec cette extension ce sont près de 600 emplois qui devraient arriver d’ici à 2020. « Nous balayons surtout les corps de métier du bâtiment et de l’automobile, conclut Pierre Trannois. Notre produit a trouvé son marché. Les pré-réservations s’enchaînent. Nous sommes ravis! »