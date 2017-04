Un soutien de poids pour les Hauts-de-France

Le 13 mars, la Région Hauts-deFrance et la Caisse des dépôts ont officiellement signé une convention de partenariat autour de deux axes phares, à savoir l’emploi et l’aménagement du territoire.

Il y a à peine cinq mois, PierreRené Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts, s’était rendu au siège de région Hauts-deFrance pour affirmer le soutien du groupe aux projets de développement économique des différentes collectivités locales. Ce déplacement avait abouti à la signature d’une charte d’investissement responsable dans les infrastructures numériques très haut débit. Cette fois, le directeur de la CDC et Xavier Bertrand ont officialisé une convention de partenariat jusqu’à la fin du mandat. La Caisse des dépôts s’engage ainsi à accompagner la Région à travers plusieurs axes de développement : l’innovation, le tourisme, l’ESS (économie sociale et solidaire), l’aménagement numérique, l’entrepreneuriat, les transports ou encore la transition énergétique (Rev3)… Parmi ces domaines, de grands projets verront ainsi le jour, à l’image du canal Seine-Nord, de la fibre optique ou encore de la redynamisation des centres-villes. « J’insiste sur le fait que la Caisse des dépôts redevienne la caisse des territoires. Nous avons un rôle d’accompagnement et faisons de l’emploi et de l’aménagement des territoires nos priorités », déclare Pierre-René Lemas. Dans le cadre de ce rapprochement, Xavier Bertrand a annoncé « la mise en place d’un comité de pilotage avec un chef de projet et des rendez-vous réguliers ». Quant au soutien au monde entrepreneurial, la CDC réaffirme son engagement : « Il existe des financements pour les créations d’entreprise, mais il y a une vraie problématique de financement pour l’étape de développement. En tant que laboratoire des innovations, nous nous engageons à accompagner en fonds propres les entreprises dans leur phase de développement », indique le directeur général de la CDC.

Soutien de longue date

Pour rappel, en 2015, la Caisse des dépôts a investi 58 millions d’euros dans des projets qui représentent 1 milliard d’euros d’investissements globaux. Elle a prêté 1,6 milliard d’euros permettant la construction de 11 000 logements et la réhabilitation de 21 000 logements sociaux et a octroyé 109 millions d’euros de financement pour le programme d’investissements d’avenir (PIA). En 2016, la CDC a développé une nouvelle offre d’ingénierie renforcée auprès des collectivités territoriales, pour les accompagner dans la structuration et le montage de leurs projets sur les centres-villes et les centres-bourgs. Plusieurs collectivités ont déjà fait part de leur souhait d’être accompagnées. La CDC représente donc un soutien de poids pour le développement des projets économiques des Hauts-de-France.