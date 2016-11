Un Observatoire de la commande publique au service des politiques économiques

Organisées par l’APES (Acteurs pour une économie solidaire), les deuxièmes Rencontres régionales de l’achat public visent à créer une dynamique régionale pour positionner l’achat public au service des politiques publiques, en contribuant également à mettre en relation les besoins des acheteurs publics avec les offres des entreprises. Plusieurs ateliers ont permis d’échanger sur des thématiques telles que la réduction des délais de paiement, l’achat de proximité ou encore le rôle de l’économie sociale et solidaire en matière de sourçage et d’innovation.

Les achats de l’État dans la région ont représenté plus de 518 millions d’euros en 2015, hors dépenses de défense et de sécurité. Michel Lalande, préfet de Région, a rappelé que « la commande publique a un impact très important sur le développement régional », à la fois économique, social et environnemental et constitue un véritable levier pour l’économie sociale et solidaire ainsi que la transition énergétique. Aussi, l’action des acheteurs publics doit contribuer à « créer des emplois au niveau local, tout en respectant les règles de mise en concurrence ». L’amélioration de l’accès des TPE et PME aux marchés publics et le soutien à l’innovation sont des priorités. Aussi, le préfet a-t-il salué avec enthousiasme le succès de ces deuxièmes Rencontres régionales de l’achat public qui ont rassemblé plus de 250 participants à Arras et démontré une capacité à fédérer les énergies en Hauts-de-France.

Un Observatoire de la commande publique Dans cette dynamique et au sein de l’hémicycle du conseil départemental du Pas-de-Calais, le préfet a présenté son projet de création de l’Observatoire régional de la commande publique (ORCP). Devant permettre d’analyser et de développer le niveau de performance de la commande publique dans la région Hauts-de-France, trois grands principes guideront son fonctionnement. L’ORCP a vocation à analyser transversalement la commande de l’ensemble des collectivités publiques de la région (État, collectivités territoriales, établissements publics et hôpitaux). Cette initiative s’inscrit en complément des initiatives déjà existantes à tous les niveaux et doit les valoriser et les accompagner. Naturellement, l’Observatoire est ouvert à tous les acteurs publics de la région afin de les inscrire dans une dynamique collective.