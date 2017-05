Un nouveau concept d’agrandissement écologique

Le constructeur bois écologique Acroterre vient de lancer sa nouvelle gamme de modulaires écologiques. Ces studios, confortables, respectueux de l’environnement, offrent une architecture innovante et le confort d’une construction sur mesure. Un espace clés en main.

Hervé Piault et Damien Van Nes ont créé l’entreprise Acroterrre à Lassigny, près de Noyon, voilà maintenant six ans. Cette société est née de l’association de leurs compétences complémentaires. Hervé est agrégé de génie mécanique et enseignant à l’UTC de Compiègne, diplômé d’architecture, spécialisé en écoconstruction. Quant à Damien, il est artisan éco-constructeur et a acquis durant ses années de formation une expérience dans les domaines de l’isolation écologique et des enduits terre. Aujourd’hui, la coopérative ouvrière de production (Scop) compte six salariés.

De nouveaux espaces de vie

Forts de leurs expériences dans la construction de maisons en bois, les deux professionnels ont constaté que de plus en plus de personnes désirent agrandir leur maison ou sont en quête de nouveaux espaces à aménager, à moindre coût et si possible de manière écologique : bureau, logement, résidence principale ou secondaire, nouvel espace de travail… Hervé et Damien ont étudié leur projet durant deux années, pour offrir une construction optimale sans perdre en qualité. La gamme de modulaires Natura a vu le jour en ce début d’année. Constitué à 99% de matériaux renouvelables, ces studios de douze ou 18 m2 sont agençables à volonté. « L’ossature bois de ces modulaires est en épicéa pour le bloc. L’isolation se fait avec de la ouate de cellulose de Bretagne, couplée à de la laine de bois du Jura, ce qui permet d’obtenir une isolation optimale, été comme hiver. Le bardage est en douglas, un résineux », explique Hervé Piault. Un studio est en exposition sur le site.

Une prestation clés en main avec de nombreuses options

Cet espace peut être agrémenté de multiples options. Il est ainsi possible d’ajouter un étage, des puits de lumière, des terrasses. Il peut être aussi assemblé avec d’autres modulaires pour créer des espaces plus vastes. Cette éco-construction est aussi très rapide à poser, puisqu’elle ne nécessite aucune fondation, ni permis de construire. « Le module est livré entier en 24 heures pour permettre aux clients de profiter de leur espace dans les meilleurs délais, souligne Hervé. Nous accompagnons le client, de l’idée à la mise en service. Nous proposons également des modulaires avec l’installation de l’équipement de la kitchenette, la salle d’eau. Nos studios sont écologiques, sans être plus chers que ceux qui ne le sont pas. Parce que l’argent ne doit pas être un frein à l’éco-construction, une offre de financement simplifiée est proposée. » Si les maisons Acroterre sont vendues dans la région, la société souhaite commercialiser ses modulaires dans toute la France. Le client peut également demander un devis et faire l’achat en ligne. Acroterre est en cours d’étude pour réaliser un projet de résidence en modulaires pour seniors. Si le carnet de commandes de ces studios respectueux de l’environnement augmente, la société envisagera d’augmenter son équipe pour arriver à une quinzaine de personnes dans les trois ans à venir.