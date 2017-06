Un bar à sieste à Amiens

Rue Creton à Amiens, un espace rare a ouvert ses portes en février dernier : le premier bar à sieste de la région. À l’intérieur, cinq fauteuils de massage ultra modernes tendent les bras aux clients pour traiter la fatigue ou juste l’envie de se reposer au calme.

Le temps d’un souffle” est la promesse du bar à sieste que propose Aurelie Découture au cœur du quartier Henrivile d’Amiens. Pour souffler en paix, rien de tel que cette adresse inédite en Picardie. Une idée originale qui a germé dans la tête d’Aurélie Découture après sept années passées en centre d’appel à Amiens. « J’ai toujours voulu être mon propre patron et surtout créer une entreprise autour du bien-être. Je trouve qu’il manquait à Amiens d’un endroit pour se relaxer. J’ai lu un article sur la tendance des bars à sieste sur Paris et cela fut le déclic », explique Aurélie Découture qui a mis deux ans pour mettre son projet au point. Elle a dû notamment investir dans ces fauteuils ultra performants et coûteux. Installés dans une pièce zen, les clients sont isolés les uns des autes par un paravent à la décoration évocatrice de voyages. La sensation d’être bien installé dans la classe affaire d’un avion fait effet.

Huit programmes

Aurélie Découture choisit avec les clients parmi les huit programmes intégrés pour une séance d’une demi-heure,vibrante, chauffante, palpante, et triturante. L’atout de la machine, sa fonction air massage. Il suffit de retirer ses chaussures et la séance de relaxation peut débuter : Pressothérapie, massage spécial lombaires, programme étirements pour le sportif, un autre pour réguler le sommeil, se détendre ou masser spécifiquement les mollets, tout est possible. Cette Amiénoise de 39 ans n’a qu’un but : prodiguer du bien- -être à ses clients de tous âges qui franchissent de plus en plus nombreux la porte de ce lieu atypique. « J’ai parfois de jeunes personnes qui viennent profiter d’un massage 3D et oublient de se déconnecter de leur téléphone portable. Je leur conseille de le laisser de côté un moment. J’ai voulu créer un tel endroit à Amiens car chez soi on se repose pas, il y a toujours quelque chose à faire », raconte la jeune créatrice d’entreprise adepte du lâcher prise. Le temps d’un souffle est aussi un espace zen où déguster une boisson, un bon repas, lire, voire même travailler avec le wifi partagé. Les clients qui viennent pour se restaurer apprécient grandement l’ambiance cosy et détendue du bar à sieste.

Des idées pour la suite

Ouvrir cet établissement apporte la liberté que désirait tant Aurélie Découture. « Je peux enfin exercer un métier que j’aime et qui me tiens à cœur. Et je peux aider les personnes à prendre conscience que leur bien- être est important », ajoute celle dont les projets pour son bar à sieste sont encore nombreux afin de gagner en notoriété et accroître sa clientèle. Avec notamment la mise en place de la luminothérapie, d’aromathérapie, de soins esthétiques, voire d’une salle de réunion. « Cet endroit se veut être une alternative aux médicaments pour certains clients qui ne s’attendaient pas à ça. Ils sont toujours surpris par la qualité des massages proposés par les fauteuils. Ils me disent que les fauteuils massent tout aussi bien qu’un professionnel en institut », conclut-elle.