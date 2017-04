TopPerf, un pro du running s’installe à Chantilly

L’ancien salon Jacques Dessange de 90 m2 a laissé place à cette enseigne spécialisée dans l’équipement sportif dédié au trail, à l’athlétisme et à la marche nordique. Son concept repose sur un conseil personnalisé délivré par des athlètes confirmés, dans une ambiance très conviviale.

Entre bottes cavalières et selles de cheval, il y aura désormais une place de choix pour les adeptes des sports de course dans la cité princière. Et pas n’importe laquelle puisque c’est dans la très longue et convoitée rue du Connétable que le magasin de Jean-Philippe Manzelle a ouvert ses portes le 21 février dernier. Un choix stratégique à plus d’un titre pour le gérant de TopPerf Chantilly. « Il n’y avait pas de boutique spécialisée dans ce secteur géographique, mais beaucoup d’associations de running et de marche nordique. Toutes les études le montrent : il y a un vrai boom et je voulais surfer sur cette vague », explique-t-il. C’est le deuxième magasin TopPerf de l’Oise, après l’ouverture en 2005 de la boutique compiégnoise créée par son ami Benoît Guyard. La marque de fabrique de TopPerf, c’est une expertise de haut niveau dans le conseil et la vente d’équipements aux coureurs. Jean-Philippe Manzelle a pratiqué l’athlétisme pendant plus de vingt ans et fait l’objet de plusieurs sélections en équipe de France. Mais ce n’est pas la seule corde à son arc, puisqu’il fut attaché de presse pour la Fédération française d’athlétisme durant dix ans et qu’il gère la carrière d’athlètes avec sa licence d’agent sportif. « Je veux apporter une autre vision de la vente, basée sur un conseil personnalisé. Lorsque j’étais client, je trouvais rarement du conseil ou alors il n’y avait pas cet esprit de convivialité qui est à la base de TopPerf », confie-t-il.

Conseils d’experts pour mieux courir Et de la convivialité, il y a en avait à revendre lors de l’inauguration du magasin, le 17 mars dernier. Sportifs et amis ayant répondu en nombre à l’invitation de Jean-Philippe et Sandrine Manzelle, parmi lesquels Éric Woerth, député-maire de Chantilly, ou encore Dimitri Bascou, médaillé de bronze 110 mètres haies aux Jeux olympiques de Rio. Tellement de monde que ce bel espace de 90 m2 , sobrement habillé de noir et de bois blond, semblait presque saturé. « L’idée était de donner un petit côté loft new-yorkais. On vise d’abord le confort du client », précisait Sandrine, son épouse. Un long canapé installé près de la cabine d’essayage en atteste. Outre les conseils avisés du maître des lieux, les clients pourront compter sur ceux de Benjamin Pires. Ce (modeste) vice-champion de France du 5 000 mètres, a fait ses premières armes chez Decathlon. Pour allier performance et confort, TopPerf Chantilly propose plusieurs concepts : l’analyse podologique à l’aide de capteurs sensoriels, “Feel the Run” qui permettra à des marques, chaque dernier vendredi du mois, de prodiguer conseils et essais d’équipement. Enfin, Jean-Philippe Manzelle, qui veut avant tout partager sa passion, réunira tous les samedis matin une petite communauté de coureurs avec “Chantilly Running Crew”. Au menu : préparation physique ciblée et adaptée. À petites foulées, TopPerf Chantilly compte bien devenir incontournable.