Théorème Ingénierie, une entreprise innovante

À Méru, le bureau d’architecture et d’étude technique, Théorème Ingénierie, créé en 2009, fait partie des 500 entreprises les plus innovantes de l’année 2017 selon le magazine Les Échos.

C’est le résultat d’un projet novateur et original. Théorème Ingénierie, spécialisé dans l’architecture de loisirs, a été élue parmi les 500 entreprises françaises les plus performantes et innovantes de l’année du magazine Les Échos, possédant ainsi le titre de “Champion de la croissance 2017″. Le classement se base sur l’analyse de la performance de l’entreprise sur les cinq dernières années, comprenant les paramètres suivants : le chiffre d’affaire, la création d’emploi et le taux de croissance. « Cette reconnaissance valide l’énergie que nous apportons depuis la création de la société », confie Yannick Sola, créateur de Théorème Ingénierie. Et les résultats sont là : la société est passée de 1,2 million d’euros de chiffre d’affaires à 2 millions, de 12 collaborateurs à 17, avec un taux annuel moyen s’élevant à 16,9%. Créée en 2009, cette dernière a réussi à passer la crise avec succès, alors qu’elle a touché de plein fouet le secteur du bâtiment, entres autres. Le secret de Théorème Ingénierie se trouve dans l’originalité de ses projets, la création en interne et son évolution dans différents secteurs d’activités. « Notre activité d’architecture et de bureau d’études techniques a su trouver sa place dans un contexte plutôt défavorable. Notre credo est différent car nous accompagnons le client public ou privé, dans ses projets, et non les nôtres, et de A à Z », explique Yannick Sola.

Des projets innovants Spécialisé dans les loisirs, notamment la création de parcs d’attractions, ce bureau d’études a su se créer une renommée grâce aux compétences des collaborateurs et aux projets originaux, adaptés aux stricts besoins des clients. À la tête de nombreux parcs d’attractions en Europe, Théorème Ingénierie a su adapter ses compétences à d’autres secteurs d’activités : les aquariums, les piscines publiques, les résidences senior haut de gamme, les cliniques privées et les catering des aéroports. Autant de projets ambitieux qui assoient la notoriété de cette société. « Notre travail se fonde sur des besoins mais également sur des conseils et des préconisations de produits nouveaux et novateurs, explique Yannick Sola, nous travaillons également les espaces et notre objectif est de les rendre dynamiques ». Ainsi, les projets fusent : extension de l’aquarium de Lyon, construction de l’aquarium d’Ostende (Belgique) ou encore la construction d’une piscine publique à Valence. La société s’est lancée dans la construction de résidences senior haut de gamme, un projet innovant en cours de construction partout en France. Dans le même esprit, Théorème Ingénierie a conçu une clinique à l’architecture épurée « pour sortir du côté médicalisé », explique l’entrepreneur. Tous ces projets font d’elle, une société qui repense les bâtiments, les espaces et redynamise un secteur tout entier.