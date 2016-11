Sommalev pense à ses clients

Implantée dans le parc environnemental d’activités Bresle Maritime à Saint-Quentin-Lamotte, Sommalev vient d’investir dans un bâtiment de 1 500 m² équipé d’un pont roulant de 50 tonnes. Elle a signé pour une grue de 220 tonnes. Plus que jamais, les clients sont rois.

Nous avons fait construire ce bâtiment de stockage de 1 500 m² équipé d’un pont roulant de 50 tonnes pour garder un de nos gros clients, confie Karine Lucas, qui cogère Sommalev à Saint-Quentin-Lamotte avec son époux Laurent. Cela représente un million d’euros d’investissements car il a fallu des fondations très résistantes. Nous avons surdimensionné notre bâtiment en espérant de nouveaux marchés. » Cela complète l’offre de stockage de 4 800 m² (machines, matériels industriels…) déjà proposée sur Saint-Quentin-Lamotte et sur Beauchamps. Soit 6 300 m² au total. À noter que les sites sont sous télé surveillance.

Précurseur Sommalev est donc spécialisée dans le levage, l’élévation, la manutention, le transport et le stockage. Se voulant toujours à la pointe, Sommalev vient de signer pour une grue 220 tonnes. Ce sera la cinquième grue que possèdera l’entreprise : « Elle arrive début décembre, prévoit Karine Lucas. Notre 130 tonnes ne suffit plus à nos clients qui nous demandent de décharger toujours plus lourd avec toujours plus de portée et plus de flèche comme par exemple dans le portuaire ou l’industrie. Nous nous efforçons d’investir dans du matériel à la pointe du progrès et d’être précurseur dans les besoins de nos clients. » Il y a deux ans, elle avait fait faire un camion grue de 200 t/ m unique en France, équipé d’une nacelle, capable d’aller jusqu’à 45 mètres de hauteur et de travailler en négatif pour atteindre des endroits difficiles d’accès. Fondée il y a 20 ans à Oisemont, l’entreprise Sommalev ne cesse de croître. Elle compte aujourd’hui 1 300 clients, 19 salariés et 44 cartes grises. L’entreprise intervient dans tous les secteurs d’activités tels que l’industrie, le bâtiment, l’automobile, la verrerie, le tourisme, l’agriculture principalement sur les Hauts de France et la Normandie.

60 000 tonnes en 2015 En 2015, Sommalev a levé 60 000 tonnes, équivalant à 10 000 éléphants d’Afrique mâles adultes ! Elle assure aussi une activité de manutention lui permettant de répondre notamment à des commandes de transferts d’entreprises. Son activité transport (exceptionnels, matières dangereuses, matériaux..) se développe sur la France et la Belgique. L’entreprise possède quatre ensembles routiers. L’entreprise fait dispenser formations d’agrément, d’habilitations et de maintien des compétences requises à son personnel pour qu’il allie performance et polyvalence. Cette année l’entreprise s’est impliquée dans une démarche de sécurité, qualité, santé et environnement au travers de la certification Manuel d’amélioration de la sécurité en entreprise (Mase) : « Cela sera officiel tout début janvier et va nous ouvrir de nouvelles opportunités », conclut Karine Lucas.