Saveurs en’Or, une marque Hauts-de-France

Les membres de Saveurs en’Or, marque collective ambassadrice des produits alimentaires du Nord-Pas-de-Calais, ont présenté à la presse la nouvelle identité visuelle qui reflète l’élargissement de la région Hauts-de-France.

En faisant évoluer son identité visuelle, Saveurs en’Or acte la fusion des deux régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, opportunité d’accueillir de nouveaux adhérents et d’élargir la gamme de produits. Dorénavant, la marque porte l’estampille “Région Hauts-de-France”, le cahier des charges et les conditions d’adhésion restant inchangés. Une campagne de communication est prévue pour déployer cette nouvelle identité dans les Hauts-de-France.

La marque pourra s’appuyer sur la participation des entreprises partenaires et sur l’arrivée de nouvelles recrues dans son équipe coordinatrice. Une mission de relation entre producteurs et transformateurs. L’évolution des modes de consommation, notamment la prise en compte des critères environnementaux, incite les consommateurs à se tourner vers les productions locales. Saveurs en’Or a toujours privilégié des circuits courts. La marque régionale a pour mission de mettre en relation producteurs et transformateurs. À travers ses produits, les huit filières de l’agroalimentaire sont représentées : charcuterie, plats cuisinés, boulangerie-pâtisserie-confiserie, produits laitiers et œufs, fruits et légumes, viande et volaille, produits de la pêche et boissons.