Saint-Quentin se dote d’un espace de coworking

Depuis un mois, un espace de coworking a ouvert en centre-ville. Un outil de plus à destination des entrepreneurs et start-ups.

C’est fait ! Le territoire de Saint-Quentin possède depuis mi-octobre de son espace coworking, un espace de bureaux partagés pour nomades et télétravailleur. Un outil qui manquait cruellement dans la boîte à outils économique de la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois. « Nous sommes attentifs aux changements et aux conditions de travail de plus en plus mobiles et informatisées », lance Jean-Pierre Ciesielski, directeur du Développement économique. Pour confirmer ce besoin local, la communauté d’agglomération a lancé une étude et a sondé le millier de Saint-Quentinois qui prend le train chaque jour en direction de Paris. Résultat : beaucoup d’entre eux sont intéressés par cette offre de télétravail. D’où l’idée de créer un tel espace dans la Cité du pastel. Mais du côté des entreprises (parisiennes), elles sont encore nombreuses à hésiter de faire le pas. Il faut dire que la législation n’est pas assez claire sur le télétravail même si les choses avancent. Donc, le Büro – Plug & Work (c’est le nom de ce nouvel lieu de travail) est devenu un coworking (espace de bureau partagé) ouvert aux starts-up, aux entreprises innovantes, aux jeunes talents d’aujourd’hui et demain, aux étudiants et aux indépendants. Cet espace de travail affiche deux particularités. D’abord, il est situé rue d’Isle, en centre-ville, proche de la gare, du pôle universitaire et du Faubourg numérique. Ensuite, il accueille dans ses murs le Service public de l’efficacité énergétique (SPEE), la plateforme régionale de la rénovation de l’habitat.

Un deuxième espace en 2017 Ouvert la semaine de 10 heures à 19 heures, le Büro sera animé par des ateliers, des speed-dating, des petits-déjeuners et des rencontres informelles pour favoriser les interactions entre les entrepreneurs. Il devrait aussi accueillir le hackathon ou le robonumérique challenge. Et comme tous les espaces de coworking, celui de Saint-Quentin permet la mutualisation matérielle (mobiliers, espace, équipements), immatérielle, l’émergence de projets, l’innovation et le développement territorial et la transdisciplinarité. Les utilisateurs peuvent s’y installer le mois, la journée ou la demijournée avec des prix qui débutent à 5 euros. L’accueil et l’animation sont assurés par Christelle et Anaïs. En 2017, le Büro sera équipé d’une imprimante 3D, et deviendra l’un des seuls espaces en France à en être pourvu, et donnera naissance à un second espace de travail collaboratif à Créatis, la pépinière d’entreprises située au Bois-de-laChocque. Avec ce nouvel espace de travail, le territoire de SaintQuentin construit, peu à peu, son écosystème tourné vers l’économie de demain.