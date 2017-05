Rose et Piment donne du piquant à votre communication

Pour être visible sur le marché, les exigences en termes de communication sont de plus en plus élevées pour les entreprises. L’agence en conseil et communication Rose et Piment s’investit pour révéler les atouts de votre marque.

Créée en 2005 à SaintQuentin par Virginie Alliot et Caroline Vanneuville, l’agence Rose et Piment a réussi à imposer son style « doux et piquant » dans la région. La zone de chalandise de l’entreprise de Saint-Quentin s’étend en effet sur l’ensemble des Hauts-de-France, ainsi qu’une partie de la région parisienne. Sa large clientèle, « se compose d’entreprises de toutes tailles », affirme la co-gérante Virginie Alliot. Il y a de très grandes entreprises qui sous-traitent une partie de la communication pour des occasions particulières, mais aussi des PME qui n’ont pas les ressources adéquates en interne et pour qui la communication passe forcément par une agence. Parmi les clients, on retrouve ainsi des entreprises de renommées internationales, telles que Le Creuset, et des collectivités, comme la communauté de communes du Val de l’Oise ou le Pays de Meaux. Chez Rose et Piment, Virginie Alliot et Caroline Vanneuville animent une équipe de huit collaborateurs qui allient la partie artistique et création avec la partie technique portée par deux webmasters-intégrateurs. La souplesse ainsi que la rapidité d’exécution de cette agence à taille humaine permettent un fort taux de fidélité de la clientèle.

Pour révéler les talents

Le rôle d’une agence de communication est de promouvoir l’image de l’entreprise auprès du public et de ses partenaires, mais aussi de fédérer le personnel aux valeurs de l’entreprise dans le cadre d’une communication en interne. Dans le premier cas, Rose et Piment travaille notamment sur l’identité visuelle, via la création de logos, de plaquettes et de sites Internet. Pour améliorer l’image de l’entreprise ou de la collectivité auprès de ses partenaires, l’agence propose à ses clients la mise en place d’entêtes sur le courrier ainsi que la création de carte de visites. Quant à la promotion en interne de l’entreprise, l’équipe de Rose et Piment participe à la rédaction de journaux internes. Pour cela, l’agence de Saint-Quentin s’engage à concevoir « pour et avec vous une communication fidèle à vos valeurs dans le respect de l’existant ». L’équipe travaille étroitement avec ses clients afin d’établir quelles sont leurs attentes et y répondre de la meilleure façon possible. Pour cela, la promotion de l’image de marque de l’entreprise ou de la collectivité se doit d’être sincère.

Si les deux directrices ne souhaitent pas pour le moment agrandir l’équipe de Rose et Piment, elles veulent cependant continuer à investir dans le capital humain. L’ensemble du personnel suit en effet régulièrement des formations, car ce domaine, et plus particuliè- rement la partie webmaster, évolue constamment et nécessite de mettre à jour ses capacités sans cesse.