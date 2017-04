Premier blog dating à la Coloc

La CCI Amiens-Picardie vient de lancer une série de blog datings à la Coloc d’Amiens. Le premier rendez-vous des blogueuses et blogueurs de Picardie avait lieu mi-mars. Une première réussie !

Rue Vincent-Auriol à Amiens, la soirée a débuté à l’espace de coworking de la CCI Amiens-Picardie qui faisait le plein de blogueuses et de créatrices de mode. La gent féminine était en effet particulièrement bien représentée. Le premier blog dating de la CCI Amiens-Picardie était consacré aux créatrices de mode made in Picardie, dont une quinzaine ont pu exposer leurs créations dans les locaux très conviviaux de la Coloc. Parmi ces professionnelles il y avait Liliane Denis qui vient d’ouvrir Nomalia, une boutique de créations sur mesure, rue des Otages à Amiens. La couturière de 34 ans confectionne des robes de mariée, des costumes, des tenues de cocktail et des accessoires de mode pour homme, femme et enfant. « J’ai tout de suite eu envie d’être présente à ce premier blog dating. Ce genre d’événement est idéal pour se faire connaître et développer son réseau. J’ai besoin de montrer mes réalisations et cela semble plaire », se réjouit la jeune femme dont le stand voisinait celui de Dany Ennuyer, maroquinière et auteur de livres de loisirs créatifs. Cette artisane a lancé en 2014 CDA Petites Choses, tout un ensemble d’accessoires de mode en cuir : sacs, pochettes, ceintures, petits bijoux… Des créations poétiques aux couleurs tendance vendues sur Internet et lors de boutiques éphémères. « J’habite près de Picquigny et je suis venue présenter mon travail ici, à la Coloc. C’est l’occasion de rencontrer des blogueuses mode qui ont beaucoup d’influence dans ce secteur », admet la créatrice qui enseigne également son art à Amiens.

Communicants nouvelle génération

Sur la trentaine de blogueurs locaux identifiés par la CCI Amiens-Picardie, une dizaine ont répondu favorablement à cette initiative. « Ce blog dating est le moyen idéal de faire se rencontrer ces communicants nouvelle génération. Ces blogueuses mode sont les nouvelles influenceuses. Il nous est apparu important, à la CCI, de proposer désormais régulièrement ce genre de rendez-vous pour que les blogueurs échangent entre eux et fassent connaissance avec des créateurs, artistes et artisans locaux, et ce, quel que soit le secteur d’activité », affirme Fany Ruin, présidente de la CCI Amiens-Picardie présente à ce premier blog dating initié par ses services.

Parmi les blogueuses présentes, Maïssam, 20 ans. Sur son blog “Carnet de Douceurs”, elle parle de cinéma, look, humeur. « Je suis née avec Instagram et mon blog est un peu fourretout, mais comme tout me passionne… Je suis impressionnée par le nombre de blogueuses présentes sur Amiens et qui sont réunies ici. Et j’ai pu repérer de belles créations dont je ne tarderai pas à parler », prévient la blogueuse amiénoise, accompagnée de Cindy Steenkeste, responsable éditoriale du magazine en ligne féminin Trendy Show. « Nous parlons de mode, de beauté et lifestyle. Nous avons donc ici toute une série de sujets possibles que mes rédactrices qui m’accompagnent vont pouvoir traiter. Je trouve la démarche de nous réunir très bonne », conclut la blogueuse qui représente de ce fait un relais médiatique très efficace. Belle opération donc pour la CCI Amiens-Picardie qui débute là un nouveau cycle de rencontres 2.0 très recherchées par les professionnels.