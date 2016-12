Partenariat inédit entre Facebook et les Hauts-de-France

Le conseil régional des Hautsde-France et Facebook ont signé une convention de partenariat le 7 décembre dernier, une première en France. Objectifs : accélérer la digitalisation des entreprises régionales et faciliter l’accès aux offres d’emploi.

Sur les 6 millions d’habitants en Hauts-de-France, plus de 50% utilisent le réseau Facebook. Première plate-forme sociale en France avec plus de 32 millions de membres, Facebook est utilisée par le grand public mais aussi par les entreprises, collectivités et associations. Afin d’accélérer la digitalisation des entreprises régionales, en particulier des TPE-PME, le conseil régional s’appuie sur le géant des réseaux sociaux. « C’est le premier partenariat entre une région de France et Facebook, nous sommes honorés de pouvoir répondre à ce challenge. C’est un outil universel qui nous propose une solution clé en main et nous avons envie de réussir avec eux. Si on veut prendre un temps d’avance, c’est avec Facebook », a déclaré Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Rapprocher l’offre et la demande et pourvoir des postes plus rapidement : tel est le pari que se sont lancés Facebook et la région. Désormais, sur la page Facebook “Région Hauts-de-France” les utilisateurs auront accès à un annuaire d’offres d’emploi et de formation. Il sera également possible pour les entreprises de déposer leurs offres afin de favoriser les démarches avec les demandeurs. L’ensemble des offres d’emploi et de formation seront disponibles dans l’onglet “offre d’emploi” de la page Facebook “Région Hauts-de-France”.

Transition numérique

Cinq mille entreprises régionales seront formées par des ambassadeurs Facebook afin de créer ou développer leur présence digitale. « Une entreprise qui réussit sa transition numérique, c’est 40% de résultats opérationnels en plus. Une entreprise qui échoue, c’est 20% en moins, indique Xavier Bertrand, président du conseil régional. Avant d’ajouter : Une entreprise exporte trois fois plus quand elle est dynamique sur la toile. » Tissus Papi figure parmi les entreprises dont l’activité a décollé grâce à sa page Facebook : « Nous avons créé notre page afin d’élargir notre zone de chalandise. Via Facebook, nous avons recruté 65% de clients supplémentaires », se réjouit le chef d’entreprise qui compte plus de 12 000 clients “amis” aujourd’hui. Horaires, nouveautés de produits et informations clés, les entreprises ont tout à y gagner pour générer du trafic. « Le digital n’est pas réservé qu’aux grands groupes. Toutes les entreprises doivent s’y mettre », affirme le président de région. Le partenariat entre le conseil régional et Facebook consiste également à promouvoir le tourisme en Hauts-de-France. « Plus de 50% des réservations touristiques se font via des plates-formes digitales», note Xavier Bertrand. Facebook s’engage à soutenir les TPE et PME touristiques dans leur virage digital afin de renforcer le rayonnement de la région.