Nouvelle fenêtre pour VKR

À partir d’avril 2017, le Groupe Velux lance sur le marché français WhiteFinish, une nouvelle finition de fenêtres en bois peintes en blanc, qui succède à la traditionnelle finition en bois verni jusqu’ici proposée. Feuquièresen-Vimeu abrite le premier site de fabrication de produits Velux en France.

ÀFeuquières-en-Vimeu, l’usine VKR est une institution. C’est ici que se trouve depuis 1976 le site historique du Groupe Velux. L’usine produit la majorité des fenêtres vendues en France. Le site se déploie sur 27 hectares, dont 17 hectares d’espaces verts et 51 500 m2 de bâtiments répartis sur deux sites. VKR compte 360 personnes. En 2012, le site avait bénéficié de 21 millions d’euros d’investissements pour l’achat de machines à bois de dernière technologie, pour le lancement des fenêtres Velux nouvelle génération.

Réaménagements

En avril, le Groupe Velux a lancé sur le marché français la finition WhiteFinish, une nouvelle finition de fenêtres en bois peintes en blanc, qui succède à la traditionnelle finition en bois verni jusqu’ici proposée par le groupe. En 2016, pour s’adapter aux processus de production de la nouvelle finition WhiteFinish, l’usine a procédé à des réaménagements dans son organisation. Afin d’optimiser les coûts de production, les machines de l’atelier finition ont été remplacées par des machines d’occasion, entièrement rénovées, permettant d’appliquer la nouvelle couche de peinture blanche. « L’ambition est d’atteindre 90% des ventes d’ici à la fin 2017 pour cette nouvelle gamme, explique Renaud Grasset, le directeur. Nous ne voulions pas d’une fenêtre qui fasse PVC. Le lancement d’une gamme de produits est lié à un pari de l’ensemble du groupe pour continuer à être leader. Si le volume de vente est pérennisé, le site est pérennisé aussi. Les critères d’acceptation sont stricts et renforcés. Nous avons lancé la nouvelle fenêtre auprès des distributeurs, des installateurs et de la presse grand public. »

Blanc naturel

Le Groupe Velux a conçu, avec la finition WhiteFinish, une finition blanc naturel, qui laisse apparentes les veines du bois, accentue la luminosité et s’adapte à toutes les envies d’aménagement des particuliers. Initiée dans les pays d’Europe du Nord, l’évolution vers la finition blanche se confirme aujourd’hui dans les autres pays européens, dont la France. Dans les combles, 85% des murs sont blancs. C’est aussi le cas de 75% des fenêtres verticales. Les étapes d’aboutage, de collage et d’usinage du bois ont toutes été revues. Une table de contrôle, abondamment éclairée, est notamment utilisée en fin de chaîne pour faire ressortir les éventuels défauts de peinture et les veines du bois.

Au total, Velux effectue 120 contrôles de qualité avant que ses fenêtres finition WhiteFinish parviennent aux clients. À noter que 98% du bois utilisé pour la fabrication des fenêtres Velux dans le monde est certifié PEFC et FSC, certifications qui garantissent la provenance de forêts gérées durablement. Et 97% des déchets de production du Groupe Velux sont recyclés ou utilisés pour générer de l’énergie.