Nouveau partenariat pour la Capeb Aisne

La Capeb de l’Aisne et le fabricant britannique d’ardoises SSQ ont tissé un partenariat au cours d’une soirée à laquelle étaient conviés artisans, architectes, donneurs d’ordre et élus.

Dans un contexte économique encore morose pour les entreprises du bâtiment axonaises, qui au demeurant n’ont toujours pas profité de la relance, la Capeb Aisne (l’organisation professionnelle de l’artisanat du bâtiment) engage des actions pour mobiliser tous les professionnels du bâtiment comme une centrale d’achats auprès de nombreux fournisseurs, sélectionnés pour les artisans du bâtiment, une plate-forme de devis en ligne, appelée Batidevis, qui permet de recevoir des projets qualifiés et des soirées dans lesquelles artisans et donneurs d’ordre se réunissent et échangent sur des thèmes professionnels. « L’objectif de ces actions est de relancer une dynamique à travers plusieurs manifestations », explique José Faucheux, le président de la Capeb Aisne qui reprend à son compte l’idée du job dating pour l’adapter aux besoins du secteur. Il a ainsi initié une expérience novatrice, en organisant avec plusieurs partenaires une rencontre sur le thème des travaux de couverture. La dernière rencontre a eu lieu le 3 novembre à Laon sur le thème de l’ardoise naturelle, très utilisée dans l’Aisne par les artisans pour les projets de restauration du patrimoine local.

Un partenaire qui accompagne « La dernière carrière de France, celle d’Angers, a fermé il y a deux ans, posant des problèmes aux couvreurs pour s’approvisionner en matière première et aux donneurs d’ordre, comme les architectes et les chargés de patrimoine, pour choisir le bon produit afin de respecter les bâtiments. Il fallait trouver une parade, lance José Faucheux, lui-même couvreur. C’est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers l’entreprise londonienne SSQ qui propose une large gamme d’ardoises naturelles provenant de carrières d’Argentine et d’Espagne. » Même discours du côté de l’entreprise britannique : « Le marché de l’ardoise est aujourd’hui détenu par deux groupes mondiaux. Nous nous positionnons comme un partenaire, proche des artisans, avec un produit de qualité et très proches des standards français. Les prix sont ceux du marché mais avec des marges plus importantes pour les artisans. Au-delà du produit, nous accompagnons les artisans en appui technique et commercial et nous proposons des formations », explique Alexandre Bossar, directeur des ventes France qui a emmené, cet été, des artisans axonais sur des carrières exploitées en Espagne. « Nous avons lié des liens très forts avec ces artisans », constate qu’Alexandre Bossar. Les artisans présents à la soirée le confirment.

Un fournisseur local Les partenariats ne s’arrêtent pas là. La Capeb a convié, à la soirée, l’entreprise Isol Picardie, un grossiste en matériaux situé à Gauchy, près de Saint-Quentin. Cette entreprise possède le stock le plus important de l’Hexagone des produits de SSQ. Une aubaine pour les artisans axonais qui vont pouvoir s’approvisionner rapidement. « Ce produit connaît un vrai succès auprès des artisans », constate Daniel Potentier, le dirigeant d’Isol Picardie. Pour cette soirée, les responsables de la Capeb ont aussi invité des architectes, des élus et des représentants de maître d’ouvrage pour leur présenter la gamme de produits SSQ et montrer le savoir-faire des artisans locaux. Ce fut aussi l’occasion de découvrir Ardoise’Décor, une nouvelle entreprise axonaise qui a décidé de faire de l’ardoise et de ses déchets, un produit de décoration. Le créateur et dirigeant n’est autre que José Faucheux pour qui le développement s’annonce prometteur.