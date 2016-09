Miller Graphics mise sur la qualité et l’environnement

Lors des traditionnelles Rencontres de l’industrie, la CCI de l’Oise s’est invitée au cœur de la fabrication du prépresse pour packaging, chez Miller Graphics Group. Ce groupe suédois a installé un de ses sites de production à Beauvais, il y a 17 ans.

L’industrie n’est pas morte. La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Oise le prouve encore avec sa visite chez Miller Graphics, l’un des leaders européens dans les services du prépresse packaging pour toutes les techniques d’impression. Filiale du groupe suédois AHLMark Groupe, créé en 1847, Miller Graphics France est le numéro 1 de la photogravure flexo, avec un chiffre d’affaires de 18,5 millions d’euros en 2015 (dont 6 millions à Beauvais), 40 000 m² de clichés photopolymères produits la même année (dont 30 000 à Beauvais), 138 salariés, 550 opérateurs PAO (dont une vingtaine à Beauvais) et un réseau de 700 imprimeurs. Rien que ça… « Beauvais est l’un des sites de production, et uniquement de production, explique Pascal Monsieur, directeur du site picard. Le but est d’offrir le meilleur service aux clients : réactivité, délais et qualité optimale. » Car à Beauvais, entre 50 et 100 dossiers sont traités par jour, destinés, à parts égales, aux applications sur carton ondulé et

emballage souple. Le plus ? Le site produit un ensemble de technologies pointues pour les donneurs d’ordres les plus exigeants sous la marque iFlex, déposée par Miller Graphics à destination du marché européen. « La flexo haute définition permet une gravure de la plaque digitale plus fine, donc des finesses d’impression susceptibles de concurrencer l’offset et l’hélio sur certains décors. Nous sommes sur de la gravure haut de gamme », précise le directeur du site.

De gros clients

Concrètement, Miller Graphics fabrique des manchons ou des plaques en carbone pour les packagings des grandes marques sur différents supports. D’un côté le off sec (tubes de dentifrice par exemple), de l’autre la flexographie (carton ondulé ou film rétractable). « Ici, nous gérons le patrimoine graphique des clients et nous fournissons les outils d’impression des fichiers reçus et créés », note Pascal Monsieur. Pour cela, toute une chaîne de travail est respectée avec, de plus, des outils à la pointe. Materna, Vahiné, Tereos, Saint Louis sucre, Auchan ou encore Bostik sont parmi ses nombreux clients. « Nous investissons 10% du chiffre d’affaires par an », note-t-il. L’autre point fort de Miller Graphics est son rôle de centralisation. La demande du client est gérée dans son intégralité grâce à son fort réseau de designers, d’imprimeurs et d’exploitants. Mais c’est aussi la qualité qui fait le renom de cette entreprise. Elle a fait le choix, il y a sept ans, d’être labellisée Impri’vert, qui impose une charte environnementale stricte. Le solvant toxique est oublié ainsi que tout autre déchet dangereux. « Nous prévoyons également une certification européenne, car il faut respecter l’environnement. Nous sensibilisons également nos salariés », souligne le directeur. L’industrie aussi se réinvente.