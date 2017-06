Martelle, indépendante depuis toujours

Face aux géants d’Internet, la librairie Martelle tire brillamment son épingle du jeu. L’institution amiénoise du livre fête même ses 60 ans avec panache.

Martelle est une entreprise familiale créée en 1957 installée en centre-ville. Cette vaste librairie généraliste et indépendante vend romans, essais, BD, livres jeunesse et jeux éducatifs. L’enseigne Color’i à l’étage propose quant à elle un grand choix de produits destinés aux pratique artistiques: beaux-arts, loisirs créatifs, éveil artistique et encadrement. Plusieurs événements sont organisés en marge de l’anniversaire de cet établissement amiénois renommé. « Mes parents ont fondé la librairie et l’ont ouverte le jour de ma naissance en juin 1957. Avec ma sœur, nous tenions à fêter cet anniversaire et ce chemin parcouru pour faire vivre cette librairie indépendante », confie Françoise Gaudefroy, directrice de cet établissement avec Anne Martelle, qui fait référence dans la région. Les festivités débutées en juin avec un salon de la BD associé aux rayons jeux et une murder party le 23 juin dès 20 heures se poursuivent jeudi 29 juin pour souffler les 60 ans de la librairie au milieu de nombreuses animations: démonstrations de jeux picards, musiciens,…

Un salon inédit

Puis, le 1er juillet, les Picards pourront visiter le festival du livre jeunesse devant la librairie autour de plusieurs auteurs jeunesse en dédicace et d’animations proposées par l’association amiénoise On a marché sur la bulle. De quoi se souvenir encore longtemps de cet espace culturel qui a su trouver sa place dans le coeur des samariens. « Il y a dix ans, nous avons mené de grands travaux quand Internet était déjà très présent. Nous ne voulons pas ressembler à ces librairies aux livres parfaitement rangés et aux libraires renfrognés. Nous avons voulu des espaces clairs avec beaucoup de mises en scène avec d’autres produits que les livres », insiste Françoise Gaudefroy. C’est ainsi que l’on trouve en effet dans les allées l’espace littérature à l’entrée du magasin. Le coin vie pratique, le côté tourisme, l’espace jeunesse pour les tout-petits jusqu’aux adolescents, un espace beaux arts, un rayon policier, un autre poche ou pochothèque, et enfin des rayons BD mangas, SF et Fantasy au sous-sol du magasin, sans oublier les rayons actualités, universitaire et scolaire.

Une chaîne Youtube et un site Internet dernier cri

550 000 clients parcourent les univers de la librairie chaque année et près de 40 000 livres différents font le bonheur des esprits curieux du département. « Notre librairie est vraiment atypique, à la fois traditionnelle et à l’heure du digital, elle ne ressemble à aucune autre, assure la directrice. Sans oublier nos équipes et nos clients avec qui nous définissons ensemble la route à suivre pour durer encore au moins autant que ces soixante années de bonheur partagé ». Un tout nouveau site Internet va également être lancé fin juin, ainsi qu’une chaîne Youtube alimentée par les libraires passionnés de cette entreprise qui a fait le choix de la proximité et de l’ouverture. La relation numérique avec les clients est également parfaitement prise en compte par les libraires de cette institution du livre. Et cela devrait durer.