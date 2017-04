Lumière sur l’éclairage public

La Fédération départementale d’énergie de la Somme, Amiens Métropole, la Ville d’Amiens et l’Association française de l’éclairage région Nord proposaient mi mars un colloque sur l’efficacité énergétique en éclairage intérieur et extérieur.

C’est à Boves qu’a eu lieu le colloque sur l’éclairage intérieur et extérieur. Il fut notamment question de la technologie led, ces lampes révolutionnaires qui permettent de réaliser des gains d’énergie mais aussi financiers. « Le marché a véritablement migré vers la led qui est un produit très efficace et ergonomique. Ses qualités sont nombreuses : niveau d’éclairement, gestion, régulation, gain de consommation… La led est de plus en plus utilisée dans les salles des fêtes, écoles et autres salles de sport », assure Franck Meurillon, du bureau d’étude Concept énergie lumière.

Les participants de ce colloque, principalement des élus et techniciens, ont pu approfondir leurs connaissances sur l’efficacité énergétique à l’intérieur des bâtiments communaux. Ils ont également pu découvrir les avancées sur la couleur des revêtements routiers afin de diminuer la puissance de l’éclairage public et les innovations technologiques du futur Bus à haut niveau de service d’Amiens Métropole. Certaines composantes du BHNS, en termes d’éclairage, vont marquer un changement à la fois sur le bus lui-même et sur la station qui va devenir intelligente, via notamment son totem lumineux qui donnera des informations aux voyageurs avec un code couleurs.

Un trophée de l’éclairage innovant

À l’issue du colloque, Brigitte Fouré, maire d’Amiens, et Alain Gest, président d’Amiens Métropole, ont reçu le Trophée de l’éclairage innovant “AFE/ID efficience territoriale” des mains de la représentante de l’Association française de l’éclairage région Nord. « Terminé les lumières froides : désormais elles sont chaudes, tamisées, douces, variées à Amiens. Nous nous sommes équipés de nouveaux procédés et notamment de leds, plus de 1 000 depuis deux ans. Elles changent la consommation et la visibilité dans les rues. Le budget : 600 000 euros, 2 millions avec les voieries. L’éclairage fait partie de l’aménagement de la ville », ont affirmé les élus avant de féliciter les architectes de la lumière. De quoi répondre pleinement aux demandes du cluster “Autonomie énergétique” Energeia, lancé le 25 novembre dernier.