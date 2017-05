Le groupe Ternel couverture a été fondé à Albert, en 1983, par ÉricTernel, artisan couvreur. Son fils Adrien, qui a baigné durant toute son enfance dans cette activité, a rejoint l’entreprise en 2003, franchissant les étapes jusqu’à prendre la direction de l’entreprise en 2014. Il a diversifié l’activité et s’est lancé, il y a un an et demi, dans un projet colossal.

Dès sa prise de fonctions, Adrien Ternel rachète l’entreprise Crapoulet à Louvencourt, pour étendre l’aire d’influence de l’entreprise. Il installe son cousin, Aurélien Ternel, à la tête du second site. « Aurélien travaillait déjà chez nous en tant que chef d’équipe. C’était naturel de le faire devenir responsable du site et cogérant nonassocié de l’entreprise », explique le gérant.

Le groupe Ternel, dont le métier d’origine est la couverture, propose de nombreuses prestations : pose de tous types de couverture, essentiellement en rénovation (tuile, tôle, ardoise, etc.), charpentes traditionnelles et industrielles, extensions et surélévations d’ossature bois, bardage, en rapport avec tous les procédés d’isolation thermique des combles et, par l’extérieur, pour la toiture et les murs (sarking, ITE), maçonnerie. En outre, depuis une quinzaine d’années, le groupe Ternel propose la location d’échafaudages.

Un service clés en main

L’entreprise s’adresse principalement aux particuliers. Ceux-ci représentent 70% de la clientèle du groupe, les 30% restants sont des bailleurs, architectes et quelques communes. La force du groupe Ternel réside dans la longévité et la renommée de l’entreprise (en activité depuis plus de 30 ans). « Nous avons très peu de clients insatisfaits, on est souvent recommandé par nos clients. » En outre, « on fait la différence par notre maîtrise et notre capacité à gérer un chantier complet avec nos propres équipes ».

De fait, la reconnaissance du travail de l’entreprise a permis au chiffre d’affaires de l’entreprise – qui compte 17 salariés, répartis sur les deux sites (deux équipes sur Louvencourt et cinq à Albert) – de progresser depuis trois, quatre ans. Il s’élevait à près de 1,5 million d’euros en 2016 et provenait à 60% de la couverture, 10% de la maçonnerie, 10% du bardage, 10% de la charpente/ ossature et 10% de la location.

Prendre un nouvel élan

Très vite, Adrien Ternel a réalisé qu’il devait améliorer la mise en avant de ses produits pour conquérir de nouveaux marchés. Aussi, il y a un an et demi, il a racheté le bâtiment de 500 m² face à son entreprise, d’une part pour y transférer ses bureaux et, d’autre part, monter un showroom de 300 m². L’idée première de cet investissement est de mettre en avant les prestations proposées par l’entreprise, mais surtout de répondre au mieux aux désirs des clients. « Ils sont le cœur de notre métier, notre priorité. Le showroom est vraiment là pour eux. Ce concept nous permettra denous rapprocher de nos clients et de mieux satisfaire leurs besoins », justifie le gérant. D’autant qu’il s’agit d’une première dans le département et dans les Hauts-de-France. « Nous sommes les premiers artisans couvreurs à offrir un tel service pour le grand public », affirme Adrien Ternel. Les portes ouvertes de l’espace se tiendront les 22, 23 et 24 juin prochains, avec une inauguration officielle le 23 juin au soir.