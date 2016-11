Les rencontres design et décoration de l’hôtel Bouctot-Vagniez

Le 3 novembre avait lieu la troisième édition des rencontres French Excellence Design & Decoration. Elle s’est tenue à l’hôtel Bouctot-Vagniez d’Amiens, siège de la CCI Picardie. Un rendez-vous haut de gamme pour des architectes européens.

L’hôtel Bouctot-Vagniez d’Amiens, l’un des plus beaux exemples d’architecture art nouveau en France, a accueilli, début novembre, 29 artisans et créateurs d’exception des Hauts-de-France mais aussi de Normandie. Une mini-expo gratuite pour les professionnels, des architectes d’intérieur européens invités également, le lendemain, à visiter les ateliers des entreprises présentes. Des entreprises sélectionnées par Business France et CCI International pour présenter leurs produits et savoir-faire retenues pour leurs capacités à réaliser du sur-mesure ou des pièces uniques d’exception (mobilier, revêtements de sol et mur, textiles, aménagement fenêtres et portes, robinetterie de salle de bains) et pour leur style, à la fois design, raffiné et élégant. « Pour assurer le succès de ces deux jours, un catalogue présentant l’offre a même été conçu et diffusé par Business France, en amont, à un panel de prescripteurs, architectes et décorateurs européens pouvant être intéressés par les produits proposés par les entreprises participantes. De quoi affiner les visites d’ateliers et les rendez-vous en B to B dans cet ancien hôtel particulier classé Monument historique, véritable écrin pour ce genre de manifestation », précise Véronique Lelong, conseillère en développement international à CCI International Picardie.

French Excellence Créativité, excellence, innovation et héritage sont quatre piliers sur lesquels s’appuie ce salon de l’habitat et de la décoration amiénois. Parmi les créateurs présents figurent des artisans, des manufactures d’art, des “Entreprises du patrimoine vivant”, des fonderies… À l’instar de l’Atelier traditionnel du Vimeu, situé dans le bassin historique de la robinetterie depuis 1997, la société ATV s’est spécialisée dans la robinetterie d’exception. Forte de son expérience et de son savoir-faire, elle accompagne architectes, décorateurs et donneurs d’ordres dans la réalisation de leurs projets. ID-Sign, ébénisterie et agencement sur mesure à Amiens, était également présente. Chaque jour, dans l’intimité de son atelier, Benjamin Boudet conçoit des pièces de mobilier et d’agencement uniques, qui mêlent le bois et les matériaux composites.

De nouveaux prospects Autre univers dévoilé, celui d’Ignisial Paris. L’entreprise, basée à Saint-Paul dans l’Oise, propose des collections de cheminées décoratives à éthanol, des solutions esthétiques et innovantes pour redonner vie à des cheminées existantes ou pour personnaliser une ambiance intérieure sans flammes. « Nous avons tout de suite répondu à l’invitation de participer à ces rencontres. Les architectes sont assurément une cible importante pour nous. L’export est également une piste à développer sérieusement. C’est étonnant de voir un tel salon organisé en Picardie, dans un lieu si magique. Il montre parfaitement bien tout le savoir-faire en région », souligne Marnie Régnier, responsable de la communication de la marque. Pour les Manufactures Catry, installées en région lilloise, il fallait également être de ce salon. Pour ces derniers experts français de la fabrication de moquettes et tapis de haute qualité, tissés selon la méthode traditionnelle Wilton, ces rencontres sont une nouvelle occasion de

faire découvrir la haute couture de leur métier. Venues de Normandie, Alchimie du verre, Theolaur peintures et Collection et Design ont pu toucher de nouveaux prospects assurément séduits par la qualité, la passion et l’exigence de chacune de ces prestigieuses maisons.