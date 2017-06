Les produits locaux ont la cote

Le premier forum professionnel “Les Rencontres de Somme – Produits locaux”, organisé par le conseil départemental et la chambre d’agriculture de la Somme, s’est tenu mi-mai à la Chèvrerie de Canaples. Objectif : favoriser le recours aux circuits courts et la consommation de produits locaux dans la restauration collective.

Les collèges, établissements médico-sociaux, restaurants, cantines scolaires et collectivités peuvent faire appel aux produits de la plate-forme “Somme produits locaux”. Cette plate-forme de gestion de commande, inaugurée en janvier 2012 par le conseil départemental et la chambre d’agriculture de la Somme, afin de mettre en relation les agriculteurs locaux et les acheteurs professionnels. « Cet outil permet un approvisionnement de proximité, de qualité et un circuit court. 153 agriculteurs et 243 acheteurs sont concernés pour l’heure dans la Somme. Nous voulons promouvoir davantage cet outil. C’est pourquoi nous organisons, en collaboration avec la chambre d’agriculture, des rencontres producteurs-consommateurs », explique Sabrina Genois, du service développement économique du conseil départemental de la Somme. La première rencontre s’est déroulée mi-mai à la Chèvrerie de Canaples, à destination des différents acheteurs et des cuisiniers d’établissements, dont les collèges et établissements médico-sociaux. Organisées sur une demi-journée, ces rencontres ont pour objectif de faire découvrir cet outil de gestion, de commande facile et en direct des fermes. Il est destiné aux acheteurs locaux de la restauration et favorise le partage d’expérience avec les acheteurs engagés.

Commander local, c’est facile

Pendant cette rencontre, les participants se sont répartis en trois groupes et ont pris part aux ateliers thématiques. Entre témoignages d’acheteurs engagés et de producteurs locaux, présentation de la plate-forme de commande, les participants ont découvert le mode de fonctionnement de “Somme produits locaux”. Une visite de l’exploitation agricole et de l’atelier de transformation, en compagnie des deux associés de la chèvrerie, Marcel Poisson et Joël L’Hermite, était proposée aux plus curieux. Pour cet événement nombre de producteurs étaient présents, comme Emmanuel Lardé et ses fraises, Richard Vilbert et son huile de colza bio, Bernard Nicolaï avec ses pommes et poires, Patrick Robillart pour les tomates et endives, ainsi que Maryse Féron pour les œufs. Maxime Bruniaux, de la charcuterie fermière de l’Avre, a témoigné de son expérience : « J’élève des porcs près de Montdidier, j’ai appris à comprendre les besoins des enfants qui mangent à la cantine. Mes produits sont sans colorants, ni conservateurs, je fais attention au grammage, j’ai même pensé à des côtes sans os spécialement pour eux. »

À l’issue des ateliers, les producteurs locaux ont proposé une dégustation.