Les entreprises misent sur les abeilles

Ruches et Services est une société installée à Nesle, née d’une volonté d’agir pour l’environnement et la survie des abeilles. Reynald Thellier, entrepreneur en espaces verts, passionné par l’apiculture, a créé cette société en 2014. Ruches et Services a pour vocation d’installer des ruches dans les entreprises et les collectivités pour en faire des indicateurs de biodiversité.

Entrepreneur en espaces verts depuis dix ans, je souhaitais diversifier mon activité et être en accord avec moi-même. Passionné par les abeilles, je voulais réconcilier l’homme et celles-ci. Les abeilles sont des témoins sincères de l’atmosphère dans laquelle nous évoluons, ce qui se traduit par des ruches saines et productrices de miel. Mon expérience dans les espaces verts m’a permis de comprendre l’importance de veiller au maintien d’un environnement naturel et sain, concourant au bien-être des personnes », explique Reynald Thellier. En 2015, l’apiculteur installe quarante ruches dans le Domaine de Chantilly. Une belle image de marque pour cette jeune entreprise qui est ravie d’avoir pu extraire dès la première année environ 300 kilogrammes de miel. « Un miel à la hauteur du lieu, mis en pot au nom du domaine », souligne l’apiculteur. Grâce à ce rucher installé au cœur de la forêt de Chantilly, les visiteurs sont ravis de découvrir le monde des abeilles et de pouvoir acheter sur le lieu même la production. Ruches et Services a obtenu le prix “coup de cœur” du concours Eclosia 2015, organisé par le conseil départemental de la Somme.

Les entreprises, actrices de la biodiversité

En effet, Reynald démarche auprès des entreprises, des groupes et collectivités locales afin qu’ils deviennent acteurs de la biodiversité et de la survie des abeilles. La mise en place de ruches d’exposition vides devant les entreprises ou au cœur de la collectivité permet d’attirer des essaims sauvages afin d’éviter leur destruction. Les essaims ainsi récupérés sont placés dans des ruches gravées au nom ou au logo de l’entreprise, un lieu préservé où les abeilles peuvent évoluer en toute liberté. La mise en place de l’essaim, les récoltes et la mise en pots sont d’ailleurs des étapes propices à la création d’événements. Lors de ces occasions, Ruches et Services propose des animations autour de l’abeille et du miel avec un stand d’information, une ruche vitrée et une dégustation. « Mon rêve serait de pouvoir mettre des ruches au fond du jardin de Versailles », explique en rêvant le passionné qui envisage de développer un “rucher-école”. Les personnes intéressées par le monde de l’apiculture pourraient s’inscrire à des cours théoriques et pratiques. Les élèves accompagneraient le professionnel tout au long de l’année à travers les différentes étapes.

Un projet environnemental et social

Cet entrepreneur en développement écologique a d’autres projets. « Dans quelque temps j’envisage de ralentir mes investissements dans les espaces verts pour investir dans les ruches J’espère pouvoir travailler avec 150 ruches afin que ce projet soit viable. En parallèle, j’aimerais également me lancer dans le maraîchage en culture biologique et travailler avec des personnes handicapées, étant moi-même chef d’entreprise handicapé : je suis sourd et borgne depuis quelques années », explique Reynal Thellier. Le chef d’entreprise souhaite s’investir dans un projet social pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.