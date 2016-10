Lelièvre Restauration au service des professionnels

Basé à Saint-Quentin-Lamotte, le dépôt de Lelièvre Restauration est entièrement tourné vers les professionnels de la restauration hors foyer Comme les boulangers, les pâtissiers, les restaurateurs, les collectivités. Un magasin est toutefois ouvert à tous.

Basée en région parisienne, la société Lelièvre Distribution compte trois dépôts dont un dans la Somme à Saint-QuentinLamotte dans le parc environnemental Bresle Maritime. Érigé en 2011, il occupe 25 salariés et se développe sur 3 000 m² dont 1 500 m² de produits secs, 300 m² de frais et 500 m² de surgelés. Car Lelièvre Restauration est distributeur alimentaire.

Matières premières L’entreprise livre des matières premières à destination des boulangers pâtissiers -farine élaborée, levure, sel, nappage, amandes – des restaurateurs (épices, crèmes, beurre, épicerie, surgelés) ou encore des collectivités – hôpitaux, écoles, lycées, maisons de retraite… – avec l’épicerie, la viennoiserie, les desserts et les surgelés (volailles, poissons, légumes…). Depuis le dépôt de Saint-QuentinLamotte, environ 1 250 clients permanents basés en Seine-Maritime, dans la Somme et l’Oise sont livrés le lendemain de leurs commandes. Le site est bâti à un endroit stratégique, de nombreux clients se trouvant sur les côtes normandes et picardes. 30% du chiffre d’affaires est réalisé par la boulangerie, 40 % par la restauration et 30% par les collectivités. Entreprise familiale, Lelièvre Restauration compte au total 250 salariés. Elle est riche de 12 à 18 000 références. Spécificités locales oblige, elle livre depuis son site de la Somme ses clients en salicornes, fromages Neufchatel ou autres yaourts locaux : « Les restaurateurs en ont besoin pour leurs recettes, explique Anthony Allart, le directeur général du dépôt. Il est plus facile pour eux de travailler avec des distributeurs comme nous car la traçabilité est assurée. Notre service qualité est chargé du suivi, des analyses… Les normes sont de plus en plus strictes en particulier au niveau bactériologique. Les œufs, nous ne les vendons plus entiers mais en bidons de cinq litres. Il nous faut aussi nous adapter aux comportements achats de nos clients pour leur apporter de quoi les satisfaire. »

La restauration comme d’autres secteurs doit surfer sur les nouvelles tendances, les saisons et anticiper. Bio, légumes anciens, pains au levain… Lelièvre Restauration se doit de répondre aux demandes spécifiques comme en ce moment avec le snacking, de plus en plus prisé par les clients des boulangeries. Lelièvre Restauration c’est aussi des produits d’entretien et du matériel (fouets, batteurs, couteaux, plats…) destinés aux professionnels. Le dépôt de Saint-Quentin-Lamotte abrite un magasin de 280 m² ouvert à tous. On y trouve par exemple de quoi décorer sa table, mais aussi du chocolat à valeur ajoutée, des vins étrangers ou du matériel de cuisine professionnel. Signe de bonne santé, l’entreprise recrute fréquemment des chauffeurs livreurs et des commerciaux en fonction des besoins.