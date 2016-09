Le management à portée de main

Installée à Méru (Oise), Chrystale Zelmat est assistante manager indépendante. Elle propose ses services à tous les chefs d’entreprises qui n’ont pas le temps, ou les moyens, d’être aidés dans ce domaine d’activité au quotidien.

C’est bien connu, le management est la clé de la réussite pour qu’une entreprise atteigne ses objectifs. En théorie ça fonctionne mais en pratique, la tâche se révèle être un peu plus complexe. Quand on est un grand groupe ou en grande entreprise, tout roule, mais pour les entreprises de 20 salariés ou moins, le management reste parfois partiellement dans les cartons. C’est justement la cible de Chrystale Zelmat, nouvellement assistante manager indépendante, qui lance A.M.I : « Mon but est d’aider les chefs d’entreprises dans leur management quotidien. J’ai plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine, je sais à quel point le temps manque cruellement, note-t-elle. Cela passe par de l’assistanat administratif, l’aide dans le marketing et le commercial, l’accueil et le filtrage téléphonique, l’organisation des déplacements, la gestion des services généraux ou encore celle des événements de l’entreprise. » Le plus de Chrystale Zelmat est qu’elle est polyvalente. Après plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, dont dix dans l’assistanat de direction, elle a ellemême été chef d’entreprise et sait de quoi elle parle. « Je connais très bien les problématiques d’un chef d’entreprise et surtout ce qu’il n’a pas le temps de faire », sourit-elle. Flexible, elle travaille à distance ou se déplace, propose ses services pour quelques heures ou pour des mois… selon les besoins de chaque entreprise et ce dans tous les domaines d’activité.

Le service avant tout C’est avec BGE Oise qu’elle a monté son entreprise. Passionnée par son métier, et ayant un grand sens du service, Chrystale Zelmat a créé un projet qui lui ressemble. « Après tant d’années d’expérience et de nombreux domaines d’activité exploités, je voulais rester dans le management mais pas pour une entreprise particulière. Être assistante manager indépendante me permet plus de liberté et surtout de travailler dans différents domaines, expliquet-elle. L’équipe de BGE m’a vraiment bien accompagnée dans le montage du projet et dans les conseils quotidiens, c’est une aide précieuse quand on se lance ». Inventive, elle aime particulièrement s’exercer dans des projets marketing ou de communication laissant place à sa liberté de création. Alors, cette passionnée diffuse sa liberté aux entreprises : si un chef d’entreprise s’engage, c’est sans engagement de durée, sans contrat de travail, sans charges patronales et sans congés payés ou primés. « C’est un vrai plus et un réel gain d’argent : les entreprises économisent 10 %sur le coût d’un CDD et jusqu’à 30% sur une intérimaire », précise-t-elle, calculatrice en main. Pour l’heure, Chrystale Zelmat travaille pour les entreprises de l’Oise et du Vald’Oise et compte se faire un nom par la générosité et les valeurs qu’elle incarne.