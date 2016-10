Le groupe Tersea s’implante à Beauvais

Le groupe marocain Tersea a inauguré sa première installation en France, à Beauvais, le 17 octobre. L’opérateur d’externalisation de la gestion de la relation client entend continuer sa croissance et se rapprocher de ses clients.

Pour la première fois, un centre de relation client de cette taille s’implante à Beauvais, dans une ville dont la mission première est « de créer de l’emploi en installant de nouvelles entreprises et en accompagnant le développement des entreprises existantes », explique Caroline Cayeux, présidente de la communauté d’agglomération du Beauvaisis et maire de Beauvais. Tersea fait désormais partie du tissu économique local avec l’implantation de son centre sur le Village Mykonos. Ce dernier n’est pas une délocalisation mais une création, avec à la clé 120 emplois en CDI qui seront créés d’ici la fin 2017. « Notre métier est d’intervenir sur l’intégralité de la chaîne de valeur du client, de l’avant-vente à l’aprèsvente, en passant par la vente, la fidélisation et le service client, quel que soit le canal de communication, téléphone, mail, SMS ou encore réseaux sociaux. Notre force est la valeur ajoutée que nous apportons et notre forte expertise pour l’amélioration de la performance de nos clients », souligne Mehddy Hadhiri, le directeur du développement du groupe. Créé en 2007 à Casablanca par Mohamed Benyahia, Tersea possède déjà un centre dans cette ville où 300 personnes travaillent. « Nous avons une croissance à deux chiffres chaque année et nous avons décidé de nous implanter en France car nous avons pensé que c’était le bon moment pour nous, mais aussi pour nous rapprocher de nos clients », confie le président-directeur général.

La proximité avant tout Qualité des collaborateurs, valeur ajoutée pour les clients, pragmatisme, intégrité et transparence sont les maîtres mots de ce groupe qui a pour objectif la personnalisation des prestations. « Nos clients sont nos partenaires et nous avons la vraie volonté de travailler ensemble », précise le directeur du développement du groupe. Son credo ? Etre l’interlocuteur unique des prestations externalisées de la gestion de la relation client de ses partenaires. « Nous avons la compétence pour mettre en place des solutions sur mesure pour nos clients, d’un point de vue opérationnel ou technique, pour rester à la pointe de l’innovation et proposer des solutions toujours plus performantes », note Mohamed Benyahia. Du côté des collaborateurs, les dirigeants ne lésinent pas sur les compétences. Des profils dits “évolutifs” seront recrutés et une formation Tersa est imposée à tous : une sur les outils de Tersea, une autre sur les outils spécifiques des clients. Un autre champ sur lequel les dirigeants ne lésinent pas : le confort. Au total, 500 000 euros ont été investis pour les travaux. Salles de réunions, openspace, cafétéria, salle de repos, tout y est. « Le confort de nos collaborateurs est un vrai combat », souligne Mehddy Hadhiri. Arrivé tout droit du Maroc, Tersea entend montrer sa vision du métier et, peut-être, faire changer l’image des centres d’appels.