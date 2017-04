Le futur siège régional de la Caisse d’épargne à horizon 2021

Le futur siège de la Caisse d’épargne en région Hauts-deFrance, issue de la fusion des Caisses d’épargne Nord France Europe et Picardie, sera situé, à horizon 2021, dans le bâtiment ShAKe, un bâtiment immobilier tertiaire lauréat de la consultation du lot 10.6 à Euralille. Une information révélée par Damien Castelain, président de la MEL, au récent Mipim.

Le 16 mars, la Caisse d’épargne Nord France Europe a explicité la genèse de ce projet et ses incidences, rappelant tout d’abord qu’elle est actuellement en phase de rapprochement avec la Caisse d’épargne Picardie, processus qui doit aboutir le 29 avril à la création de la première banque à l’échelle de la nouvelle Région Hauts-de-France.

Investisseur et occupant

Elle y indique aussi être partenaire du promoteur immobilier Nacarat dans le projet qui a été désigné lauréat de la consultation du lot “10.6″ à Euralille et intervenir dans ce projet en tant qu’investisseur majoritaire et l’un des futurs occupants de cet ensemble tertiaire. De quoi s’agit-il ? “10.6″ est la référence cadastrale d’un terrain situé en proximité de l’actuel siège de la Caisse d’épargne Nord France Europe, un emplacement emblématique et stratégique positionné, telle une vigie, à l’entrée de Lille, en proximité immédiate du périphérique, des transports en commun et des deux gares lilloises.

Ce terrain – et c’était l’objet de la consultation – permettra la construction d’un ensemble immobilier (en grande partie professionnel) de près de 30 000 m2. Confié aux agences Philippe Chiambaretta Architecture (PCA) – Stream et Topager, cet ensemble immobilier de quelque 30 000 m2 comportera notamment des espaces de bureaux, des services (hôtellerie, restauration, crèche, fitness, coworking, incubateur et agriculture), un restaurant interprofessionnel, un amphithéâtre, un business center, les locaux du pôle Fintech d’EuraTechnologies et donc l’implantation du futur siège région de la Caisse d’épargne en région Hauts-deFrance. Nacarat et la SPL Euralille y annoncent 19 523 m2 de bureaux, un business center de 1 343 m2, 3 418 m2 d’espaces de coworking, un incubateur de 1 994 m2, 372 m2 de commerces et 486 m2 d’appart-hôtels, pour un investissement supérieur à 100 millions d’euros.

De conception futuriste et conforme aux nouvelles normes de réglementation dans la construction, cet ensemble fera la part belle à la lumière, aux espaces partagés de vie professionnelle, mais aussi à la fréquentation du grand public. Il est conçu pour créer du lien entre les publics et pour s’adapter aux nouveaux modes de travail et de vie des entreprises.

De 10 à 13 000 m2

Au sein de ce projet, la future Caisse d’épargne Hauts-de-France occupera de 10 à 13 000 m2 pour l’implantation de son siège lillois. Le siège actuel de la Caisse d’épargne Nord France Europe, situé 135 Pont-de-Flandres à Euralille, est en effet devenu trop étroit pour accueillir les collaborateurs de ses fonctions dites “supports” dans des conditions optimales de travail et d’échanges. Il faut se rappeler que cet immeuble Willy Brandt avait initialement été conçu dans les années 2000 par la Caisse d’épargne de Flandre pour un effectif bien moindre que celui de la Caisse d’épargne Nord France Europe (550 collaborateurs)… Par voie de conséquence, il est également trop petit pour être l’un des deux principaux sièges de la future Caisse d’épargne Hauts-de-France.

Ce projet répond donc à l’ambition de la Caisse d’épargne d’offrir à ses collaborateurs des espaces de travail modernes, collaboratifs et ouverts sur leur environnement, tout en gardant une implantation stratégique et facilitante en proximité des gares, des transports en commun et des accès autoroutiers.

À horizon 2021

Le permis de construire sera déposé courant 2017, précise encore le communiqué, pour un début des travaux en 2018. Ceux-ci dureront environ deux années pour une livraison à l’été 2020 et une occupation dans les six mois qui suivront. La partie non occupée par la Caisse d’épargne sera commercialisée par des sociétés spécialisées en direction d’investisseurs.