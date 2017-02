Le conseil régional ouvre une antenne à Soissons

Après Fourmies dans le Nord, le conseil régional des Hauts-deFrance a ouvert une deuxième antenne régionale à Soissons dans l’Aisne, avec le même objectif : que ces relais sur les territoires puissent faire la liaison entre les demandes locales et l’offre régionale.

Installée au Parc Gouraud à Soissons, l’antenne de proximité du conseil régional des Hauts-deFrance a été officiellement inaugurée le 12 décembre dernier en présence du président Xavier Bertrand. Viannette Jacquemet en assure la responsabilité avec l’appui de son assistant Alain Fargeix : « Le dispositif est tout nouveau. Nous avons à le faire connaître pour que l’antenne soit bien repérée dans le paysage local. Je pense qu’il est important pour nous d’être implanté au sein d’un bâtiment de la communauté d’agglomération. Nous sommes en proximité de travail avec le service économique et je trouve cette proximité très intéressante. » Du lundi au vendredi, les deux salariés accueillent les habitants, les élus, les chefs d’entreprise ou de futurs créateurs ainsi que des dirigeants associatifs. « Nous sommes là pour écouter, conseiller, informer et trouver des solutions. Pour certaines politiques, nous avons les éléments d’information et nous apportons une réponse immédiate. Mais le champ d’intervention de la région est large, mon assistant et moi-même ne sommes pas en capacité de répondre à toutes les demandes, explique la responsable de l’antenne. Mais dans ce cas notre rôle est d’orienter la personne vers le bon interlocuteur dans les services de la région à Lille ou Amiens. Et notre volonté est de suivre la demande de cette personne. »

Faire émerger des projets « Nous venons d’ouvrir l’antenne et nous commençons à avoir un certain nombre de demandes. Ces demandes concernent la vie quotidienne des habitants comme l’aide au transport ou la carte génération pour les étudiants et bientôt la garde d’enfants. L’antenne est née de la volonté du président de la région Hauts-de-France de rapprocher la région des territoires, appuyée par la volonté du président de la communauté d’agglomération et du maire de Soissons. L’antenne ne pourra fonctionner que si des projets sont existants sur le territoire et qu’ensemble nous parvenons à les monter, assure Viannette Jac

quemet avant d’enchaîner : Les quelques élus que j’ai déjà pu rencontrer ont évoqué la problématique de l’emploi comme une priorité. Nous allons venir renforcer le travail déjà entrepris par l’agglomération sur cette question. En attendant l’ouverture de l’antenne, des permanences de la plate-forme Proch’emploi pour les demandeurs d’emploi étaient tenues à la Mission locale. Nous allons rapidement faire le point avec les partenaires”. » L’information pourra également venir d’agents des services du conseil régional de Lille ou Amiens sous forme de permanences. Des rencontres pourront également être organisées dans les salles de l’antenne de Soissons avec les partenaires locaux ou ceux qui désirent nouer des contacts avec les services régionaux. « Nous sommes au démarrage de l’activité, nous devons nous faire connaître. Nous allons progressivement monter en charge », conclut Viannette Jacquemet.