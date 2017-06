Le centre de tri de Roye a soufflé sa première bougie

La plate-forme industrielle courrier, de 18 000 m2 , située en bordure de l’autoroute A1, inaugurée en mai 2016, est en pleine capacité depuis fin octobre dernier. Avec ses 350 agents, cette unité traite plus de 1,7 million de plis par jour.

Est-il possible d’imaginer qu’une lettre envoyée à un voisin de palier, transitera obligatoirement par la plate-forme de Roye ? En effet, cet espace remplace les anciens centres de tris postaux de Creil, Amiens et Arras, et reçoit l’ensemble des courriers en provenance de l’Aisne, l’Oise et la Somme, et du Pas-de-Calais. Pour les envoyer, par la suite, vers les autres plate-formes industrielles nationales et le Hub de Roissy concernant l’international.

Concentrer et disperser le courrier

Cette plate-forme a pour mission de recueillir et trier l’ensemble des courriers en provenance de tout le territoire national et international. Les lettres sont ensuite adressées aux destinataires : particuliers et entreprises du département picard. La plate-forme est implantée sur une surface foncière de dix hectares. La surface des bâtiments est de 27 000 m2 dont 18 000 m2 consacrés aux halls de production de l’activité courrier. Chaque jour, sont triés 1,7 million de plis et 350 personnes travaillent sur le site. Depuis le mois de novembre, 20 recrutements en CDI ont été concrétisés, issus notamment de l’intérim, employés pour la montée en charge progressive de la plate-forme. La plupart des personnes recrutées sont originaires du bassin de l’emploi de Roye et des communes environnantes. « À 18 heures, la plate-forme est une vraie fourmilière, sachant qu’elle fonctionne 24 heures sur 24, du dimanche soir au samedi 20 heures », explique Oliver Boff, responsable de la communication. Ce sont 120 camions poids lourds par jour qui transitent sur les 20 quais.

Des machines à la pointe de la technologie

La plate-forme s’adapte aux évolutions du courrier. Elle est équipée de 24 machines ultramodernes. 15 machines traitent 30 000 plis à l’heure. Cinq machines trient 40 000 enveloppes de petits formats par heure. Quant à la toute nouvelle machine de tri industriel destinée aux grands formats, elle occupe un hall complet, avec une longueur de 78 mètres et une largeur de 23 mètres. Elle traite à l’heure, 30 000 plis, d’une épaisseur allant jusqu’à trois centimètres. Un autre type de machine est spécialisée pour redresser et oblitérer le courrier à petit format. Elle effectue un tri préparatoire. Sa capacité de traitement est de l’ordre de 25 000 plis par heure. « Même si le volume du courrier diminue chaque année, le courrier marketing se maintient et on espère encore avoir de belles années devant nous », conclut Olivier Boff.