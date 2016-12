La Caisse des dépôts s’affiche “Caisse des dépôts des territoires”

À l’occasion de son tour de France des régions, Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts, s’est rendu dans les Hauts-de-France. Son passage lui a permisde réaffirmer son soutien aux projets de développement économique aux différentes collectivités locales.

L’objectif de la visite des 3 et 4 novembre était limpide : échanger avec les élus du territoire et poser les bases de l’accompagnement de la CDC pour les grands enjeux de développement dans les Hauts-deFrance. Martine Aubry, maire de Lille, Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille, Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, Jean-René Lecerf, président du conseil départemental du Nord, Brigitte Fourré, maire d’Amiens et Alain Gest, député de la 4e circonscription de la Somme et président d’Amiens Métropole, ont rencontré Pierre-René Lemas lors d’entretiens privés. Autour de Michel Lalande, préfet de région, une rencontre républicaine a été organisée en présence d’élus locaux afin de discuter du développement économique du territoire. Les élus ont réaffirmé à Pierre-René Lemas leur confiance à l’égard de la Caisse des dépôts, pour les accompagner dans leurs projets locaux. À l’occasion de ce déplacement, PierreRené Lemas a signé avec la Région des Hauts-de-France, une charte d’investisseur socialement responsable. Elle consiste à déployer le très haut débit, d’un protocole d’accord avec la Ville d’Amiens dans l’optique de mettre en place un réseau de chaleur. Ces conventions témoignent de l’engagement de la Caisse des dépôts et illustrent la mobilisation du groupe en faveur du développement des Hauts-de-France. En 2015, la Caisse des dépôts avait déjà investi 58 millions d’euros dans des projets. En 2016, elle a développé une nouvelle offre d’ingénierie renforcée auprès des collectivités territoriales. Elle permet d’accompagner les collectivités dans la structuration et la réalisation de leurs projets sur les centres-villes et les centres-bourgs.

Investissement responsable avec la Région

La Caisse des dépôts, avec la Région Hauts-de-France, a signé une charte sur l’investissement responsable dans les infrastructures numériques. Celle-ci fait de l’installation du très haut débit, un axe stratégique de sa politique afin d’en garantir l’équité d’accès. Conformément aux annonces de la Caisse des dépôts lors du sommet de la COP21 en décembre 2015, un engagement avait été pris pour que les investissements réalisés auprès de partenaires publics comme privés, soient respectueux de l’environnement. C’est dans ce cadre, que la charte place le projet d’infrastructures numériques à très haut débit au centre de ses engagements. Le but est que l’aménagement du très haut débit constitue un projet exemplaire, en conciliant l’intérêt économique et la responsabilité sociétale. L’un des axes majeurs de cette charte sera d’ailleurs, l’aide à l’insertion professionnelle. La Caisse des dépôts et la Région Hautsde-France s’engagent à veiller à ce que l’investissement dans ce projet, soit vecteur de progrès, source d’opportunités en matière d’emploi, économie et d’innovations.